Com a queda brusca da temperatura, o desafio é proteger os desabrigados do frio intenso

A temperatura caiu em Alegrete desde a tarde da última quarta-feira (28). Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, as mínimas podem ficar entre 3º e 5ºC, porém, há risco de geada nos próximos dias.

A reportagem do PAT entrou em contato com servidores da assistência social para verificar se haverá uma campanha específica para esses dias mais gelados. Segundo informado, como a principal demanda está no pessoal que está na enchente, os mantimentos e agasalhos, cobertores e mantas, estão sendo destinados ao público que está sofrendo com as cheias.

“Procuramos ajudar a todos, mas como a demanda está bem grande, estamos focados nesse pessoal que está sofrendo com a suba do rio Ibirapuitã, mas estamos procurando dá a melhor estrutura a esse público, como áreas cobertas e lonas que minimizam o frio”, completou.

Além disso, o serviço de ronda noturna será intensificado nos próximos dias para sugerir as pessoas em condição de rua para que se abriguem e possam se dirigir à Casa de Passagem em frente ao Hospital Santa Casa para alimentação, passar a noite e se proteger do frio mais forte que faz agora em Alegrete.

A principal demanda por parte das pessoas que estão sofrendo com a enchente se refere a agasalhos, cobertores e colchões secos para passarem à noite. A grande parte dos abrigos são cobertos, porém, não inibem totalmente a aragem dos dias mais gelados.