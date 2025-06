Com a suba do Ibicuí, Balsa do Mariano Pinto não está operando

Nas últimas 48 horas, Alegrete vem sofrendo com um grande volume de chuva. Alagamentos e enchente em diversas partes do Município, já são realidade e dificultando a locomoção em algumas localidades do “Baita Chão”.

A Balsa do Mariana Pinto que é uma especie de atalho para a zona rural de Alegrete, está com sua travessia bloqueada em virtude da suba do rio Ibicuí. A reportagem do PAT conversou com o coordenador da Defesa Civil de Manoel Viana, André Meneghetti, pois o afluente da cidade vizinha é o balizador dos níveis da balsa no interior de Alegrete.

Segundo o servidor, nas últimas 48h, Manoel Viana foi atingida por 137mm de chuva até o momento. A nível do Rio Ibicui se encontra em 8,50m, a cota de alerta é de 8,60m, 10cm de diferença separam ambas as marcar. A cota de inundação, é de 9,60m.

A Associação dos Moradores da Margem do Ibicuí (AMMAI) agradece a compreensão de todos e informará assim que o nível do rio estiver normalizado, a balça volta operar.