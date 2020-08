Com abraço entre pai e filha que não se viam há 29 anos, Desafio Farroupilha exibe dança em homenagem aos profissionais da saúde

Após dois meses de pesquisas e ensaios, a sétima temporada do Desafio Farroupilha chegou ao fim neste sábado, no Jornal do Almoço, com uma homenagem aos profissionais da saúde que lutam contra a pandemia.

Gravada individualmente pelos dançarinos de quatro CTGs com cenários criados em computador, a dança que retratou a história desses trabalhadores foi apresentada em um telão do projeto Música a Domicílio, no pátio da sede do Grupo Hospitalar Conceição, diante dos trabalhadores da instituição.

Na plateia, estavam as técnicas em enfermagem Pâmela e Priscila. Personagens do reality, elas descobriram que eram irmãs durante um treinamento para a pandemia. Priscila, que não via o pai desde que a filha tinha sete anos, recebeu uma surpresa emocionante: a presença do pai, que deu nela um abraço que levou 29 anos para acontecer.

A música que embalou a coreografia é de Rogério Melo e Anomar Danúbio Vieira, com instrumentais de Jorge Marino e interpretação de César Oliveira & Rogério Melo. A coreografia foi dirigida por Juarez Paiva, com dançarinos dos CTGs Farroupilha, Tiarayu, Rancho da Amizade e Tropeiros do Ouro Negro.

