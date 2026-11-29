Para ampliar o alcance a todos os consumidores da cidade, pequenos produtores familiares de Alegrete estão realizando as feiras com ofertas de vários produtos de hortifrutigranjeiros e outros alimentos em vários pontos da cidade.

Uma inovação é a realização das feiras itinerantes às quartas- feiras, e na passada eles estreiaram com a Feira no Parque Rui Ramos. Nesta última quarta, (dia 25), foi a vez de realizar a venda de produtos na Praça Nova para a comunidade da Cidade Alta e arredores comprar produtos de boa qualidade e livres de agrotóxico.

A ideia dos produtores, além das Feiras na praça Getúlio Vargas pela manhã, é que elas também sejam realizadas às quartas das 17h às 20h, sendo uma quarta no Parque Rui Ramos e na outra na praça Nova, além da feira na Praça do Bebedouro. Isso é para dar oportunidade para consumidores de vários pontos da cidade, depois do trabalho terem acesso aos produtos sem agrotóxicos da agricultura familiar de Alegrete

Eles informam que estão na safra de morangos e quem produz precisa vender logo após colher para não perder essas saborosas frutas que são delicadas e amadurecem rápido. Agora, para as festas de final de ano, essa fruta é muito usada em sobremesas.

Mas as Feiras vendem vários outros produtos: verduras, legumes, doces, bolos, biscoitos, azeite de oliva. Tudo feito por famílias de produtores em pequenas propriedades rurais do interior de Alegrete – num trabalho de dedicação em produzir alimentos saudáveis.