Com alta da demanda, retorno do horário de verão volta a ser discutido

O consumo de energia elétrica no Brasil deve crescer 14,1% até 2029, segundo projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A estimativa consta no Plano da Operação Energética para 2025 e prevê uma média de crescimento anual de 3,4%, elevando a carga nacional a 94,6 gigawatts médios.

O aumento é impulsionado pelo avanço econômico e por mudanças no perfil de consumo, além da ampliação da geração distribuída de energia solar. Até o fim da década, um terço da matriz elétrica brasileira deve vir da energia solar, somando instalações residenciais, comerciais e usinas.

Em relação aos Impactos no sistema e riscos de instabilidade, o crescimento da demanda traz desafios operacionais, principalmente pela intermitência das fontes renováveis, como solar e eólica.

Segundo o ONS, é necessário garantir energia disponível nos horários críticos, como o fim da tarde, quando a demanda sobe e a geração solar cai. Hidrelétricas e termelétricas precisam responder rapidamente para evitar desequilíbrios e custos maiores com acionamento emergencial. Quanto ao retorno do horário de verão volta à pauta.

Suspenso desde 2019, o horário de verão foi criado para reduzir o consumo no pico do final do dia, adiando o uso da iluminação artificial. Na época, estudos apontaram perda de eficiência da medida, principalmente por causa do aumento do uso de ar-condicionado.

Contudo, com o atual crescimento do consumo e o protagonismo das fontes intermitentes, o tema voltou a ser debatido por especialistas. Apesar de não estar previsto no Plano Energético Nacional, o retorno do horário de verão pode contribuir para aliviar a pressão nos horários de pico durante os meses mais quentes. Entre as medidas em estudo para garantir estabilidade, ONS sugere iniciativas para fortalecer o sistema como Leilões anuais de potência: para garantir energia instantânea em horários críticos. Expansão de usinas flexíveis: como hidrelétricas com reservatórios e termelétricas despacháveis. Investimento em simulações e planejamento operacional: para enfrentar cenários adversos e Incentivo à autogeração e eficiência energética: como o uso de painéis solares domésticos.

Apesar de ter uma matriz elétrica majoritariamente renovável, o Brasil depende de fontes sujeitas a variações climáticas. A operação eficiente requer monitoramento constante e mecanismos de resposta rápida para manter o fornecimento contínuo e seguro.

O setor segue avaliando ajustes e alternativas, como a possível retomada do horário de verão, diante do novo perfil de consumo e da necessidade de equilíbrio entre inovação, segurança e sustentabilidade.