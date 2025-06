Com alta demanda, Ecoponto de Pneus tem horário diferenciado em Alegrete

Share on Email

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa que o Ecoponto de Pneus funciona todas as quartas-feiras, das 8h às 11h30, para o recebimento de pneus inservíveis provenientes de veículos leves, caminhonetes, motocicletas, caminhões e tratores.

Durante os meses de março e abril, ocorreu um aumento significativo na demanda devido ao período de safra, o que intensifica o consumo e descarte de pneus. A Prefeitura mantém parceria com a RECICLANIP, entidade responsável pela logística reversa de pneus em todo o Brasil.

No início de abril, a RECICLANIP comunicou alterações nos protocolos de recebimento de pneus de tratores e máquinas pesadas. Como já havia um passivo acumulado e a demanda continuou elevada, a Secretaria optou por não interromper por completo o recebimento, o que resultou em um volume acima da capacidade mensal.

Diante disso, foi necessário escalonar os recebimentos, com funcionamento do Ecoponto quinzenalmente (de 15 em 15 dias). À medida que a RECICLANIP realiza a retirada dos materiais, novos espaços são liberados para descarte. Para o carregamento dos pneus destinados à entidade que teve apoio do Exército Brasileiro.

“Reforçamos que não foi estabelecido um limite fixo de pneus, porém, para garantir o bom funcionamento do serviço, solicitamos que: a quantidade de pneus a ser descartada seja informada previamente e em casos de volumes significativos, os responsáveis levem pessoal para auxiliar na descarga, já que há apenas um servidor designado para esse atendimento”, diz informativo da Prefeitura.

Foto: Prefeitura de Alegrete