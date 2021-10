Com arma em punho, assaltantes roubam todo dinheiro de caixa de mercado

Segundo registro policial, a vítima disse que estava no estacionamento quando um homem alto, com porte grande, roupa preta e máscara, chegou no mercado e pegou um produto da prateleira. Na sequência, um outro indivíduo entrou, com as mesmas características do primeiro e anunciou o assalto. Os acusados estariam armados, sendo que o segundo homem que entrou tinha a arma em punho, já o outro colocava a mão na cintura.

Eles levaram todo valor do caixa. A vítima disse aos policiais civis que não se feriu. O proprietário do mercado foi na Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência. Ele não acionou a Brigada Militar.

Pelo horário do roubo informado pela vítima, no bairro Favila, a ação dos criminosos foi anterior ao assalto de uma farmácia poucas horas depois.

As características são as mesmas, inclusive, dos indivíduos que há cerca de 15 dias também assaltaram outras duas empresas, no centro.

Portanto, na noite de segunda-feira(11), a Brigada Militar atendeu a ocorrência de um assalto na Cidade Alta e o outro o proprietário foi direto na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Qualquer informação que a população tenha dos acusados pode entrar em contato com a Polícia Civil 3422 4525 ou Brigada Militar – 190.