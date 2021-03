Com aumento da demanda, Saúde adquire mais dois mil testes rápidos

Compartilhe















Com o aumento do número de casos suspeitos e infectados, a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria da Saúde adquiriu mais dois mil testes rápidos (de sangue) esta semana. São estes que são aplicados no laboratório municipal em pacientes que vão ao gripário.

Também já estão no Hospital mais quatro respiradores para a Santa Casa através de empréstimo de Santana do Livramento. A Secretaria da Saúde também disponibilizou 15 cilindros de oxigênio de unidades de saúde do Município para o Hospital. – Estamos fazendo tudo o que podemos e está ao nosso alcance, para ajudara Santa Casa, ponderou a secretária Haracelli Fontoura.

As pessoas com sintomas gripais estão consultando no ginásio Oswaldo Aranha e a Secretaria da Saúde é notificada e agenda os testes que demoram de 10 a 15 dias para serem aplicados. A maioria destes vão para análise no Lacen e o resultado demora em torno de uma semana. Desde que iniciou o atendimento, no gripário, há duas semanas o atendimento no gripário não baixou de 100 pessoas por dia, conforme a Secretária da Saúde.

A Secretaria da Saúde diz que a preocupação é quanto às pessoas que chegam bem debilitadas ao gripário . Ela alerta que tão logo sintam algum sintomas gripal procurem o atendimento no Ginásio Oswaldo Aranha.