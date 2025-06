Com Barbarella, circo, Brique da Praça e corrida de rua, fim de semana cheio de atividades em Alegrete

No segundo fim de semana do mês do de junho, Alegrete está repleto de eventos. Música, Brique da Praça, futsal e circo, irão movimentar o cenário de atividades. Lembrando, que as condições climáticas podem impactar alguns eventos.

Logo neste sábado pela manhã, acontece mais uma edição do Brique da Praça. Desta vez, a atividade será alusiva a temática de São João, festa Junina e atividades da época. Expositores, feirantes e artistas, irão expor suas obras na praça Getúlio Vargas das 9h às 17h.

No período da tarde, mais uma apresentação do Circo Fantástico. A partir das 16h, os integrantes do espetáculo já estarão fazendo mais uma atividade em frente ao Stock Center. A partir das 19h, mais uma rodada do Citadino de Futsal no ginásio da Arena Esporte e Lazer.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

No período da noite, a banda Barbarella chega a Alegrete para os 11 anos do Clube do Brega no clube Juventude. Uma grande festa, com transmissão do Portal Alegrete Tudo e pelas ondas da Nativa FM. O programa que embala às noites de sexta-feira, vai celebrar esse grande marco na história do rádio. O evento começa a partir das 21h.

No domingo (15), ocorre mais uma etapa do Circuito MW. Diversos corredores de rua, profissionais e amadores, irão correr pelas ruas do Município em mais uma atividade do cenário esportivo alegretense. A atividade começa a partir das 8h da manhã.