Com boa representatividade de público, Alegrete realiza IV Seminário e I Conferência LGBTQUIAPAN+

O evento conta com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte, secretários municipais, representantes de diversos setores da saúde, promoção social, Coordenadoria Regional de Saúde e visitantes.

O presidente do Legislativo, vereador Cléo Trindade, abriu o seminário saudando os presentes, entre eles Pedro Paraíso, José Rubens Pillar, Paulo Berquó, Firmina Soares e João Monteiro, que organiza e coordena o encontro. O deputado estadual Tiago Cadó(PDT) acompanhou a vereadora Firmina neste evento.

Em sua fala, Paulo Berquó, vice-presidente da Câmara, destacou que, em seu mandato anterior, percebia que eventos como este faziam com que alguns vereadores evitassem participar. Segundo ele, foi a partir desse cenário que começou a ocupar espaços e a ministrar palestras sobre o tema. “Agora, com o trabalho do colega João Monteiro, a existência de pessoas homossexuais e trans está sendo melhor aceita. Os espaços estão sendo ocupados, as políticas públicas avançam, e isso é motivo de comemoração”, afirmou.

Rodrigo Smolareck, coordenador da Conferência, ressaltou que o trabalho realizado está relacionado aos direitos humanos, que historicamente necessitam de união de forças para combater a barbárie contra pessoas consideradas “diferentes”. “Isso não pode ser naturalizado. Não é possível que uma cidade seja inteligente se não for inclusiva”, destacou, parabenizando todos os envolvidos no evento.

João Monteiro afirmou que o preconceito ainda existe em todos os âmbitos, mas salientou que nunca sofreu por suas escolhas. Ele agradeceu ao prefeito por garantir espaço a essa causa, que chega à sua quarta edição em Alegrete. Monteiro também comentou sobre o atraso no início do evento, observando que situações como essa fazem parte dos desafios coletivos enfrentados em qualquer luta social.

O prefeito Jesse Trindade enfatizou que a discriminação é uma realidade que atinge muitas pessoas, mas reforçou a importância de abrir espaços de acolhimento. “A Conferência e o Seminário LGBTQUIA+ são marcas de uma sociedade mais inclusiva em Alegrete e na região”, concluiu.