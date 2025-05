Com casas de acolhimento lotadas, conferência vai abordar essa e outras questões que afligem os idosos

Na próxima semana, nos dias 8 e 9 de maio, vai ser realizado em Alegrete, a 5ª Conferência da Pessoa Idosa. O evento será no CTG Vaqueanos da Fronteira a partir das 7h 30min.

Dentre os assuntos que serão tratados estão políticas públicas para a pessoa idosa; enfrentamento contra quaisquer forma de violência; abandono social, familiar da pessoa idosa; participação social protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices e consolidação e fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da pessoa Idosa como política de estado brasileiro.

A Conferência vai abordar também: envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação, financiamento para ampliação dos direitos sociais, fortalecimento de políticas de proteção a vida e a saúde.

Vilma Siqueira, presidente do Conselho do Idoso, alerta que as três casas que acolhem idosos em Alegrete estão superlotadas, sendo necessário uma discussão urgente com todos os segmentos da sociedade sobre esta e outras questões relativas aos idosos da cidade. – São muitos problemas e temos que falar e buscar com o Poder Público formas de ajudar nossos idosos, salienta Vilma Siqueira.