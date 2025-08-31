Com chuva dentro da média em agosto, setembro deve ser de extremos em Alegrete

De acordo com prognósticos de sites de meteorologia, setembro será um mês de extremos com protagonismo do calor que vai ser excessivo com muitos dias quentes e de temperatura extremamente alta. A chuva não terá acumulados tão altos quanto no ano passado. O inverno astronômico termina apenas no dia 22 de setembro às 9h44, mas o chamado período da primavera meteorológica tem início em 1º de setembro porque compreende o trimestre que vai de setembro a novembro.

Setembro é, assim, um mês que marca a transição para a primavera e traz junto um aumento da temperatura. Em Alegrete, por exemplo, em agosto a média histórica de agosto (1986 a 2024) é de 79.3mm e o acumulado de 01 a 31 de agosto de 2025 foi de 79.6mm, dados registrados pela estação automática SGB/ANA.

Já para o mês de setembro a precipitação tem média histórica (1986 a 2023), de 137.9mm de chuva. A previsão para Região Sul que mais deve ter chuva em setembro é o Rio Grande do Sul. A precipitação no mês deve ficar perto ou acima da média na maior parte do estado, porém algumas áreas podem anotar chuva abaixo da média. O cenário no clima é por demais distinto de setembro de 2023, assim que não se projeta padrão de chuva igual ao do ano passado.

Pela análise do Metsul, nos oito primeiros dias de setembro, a precipitação será de 94.2 mm de chuva em Alegrete. A temperatura oscila entre 7ºC e 25ºC. De terça (02) a sexta-feira (05), a previsão é de 65mm. Já entre os dias 7 de setembro e dia 8, estão estimados mais 22.3mm de chuva no município.