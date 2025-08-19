Com definição dos temas e desfiles, Fogo Simbólico da Pátria chega esta semana no 6º RCB em Alegrete

As atividades estão previstas para ocorrer entre os meses de agosto e setembro.

A temática de 2025 terá abrangência em três níveis:

Tema Nacional: Dom Pedro II – Vida e Obra.

Tema Estadual: Grêmio Náutico União.

Tema Municipal: Os Fagundes.

A instituição homenageada no ano de 2025 será a APAE Alegrete.

A programação prévia inclui a chegada do Fogo Simbólico no dia 21 de agosto, às 8h, no 6º Regimento de Cavalaria Blindado, conduzida pela Liga da Defesa Nacional. A “Corrida do Fogo” será realizada no dia 1º de setembro, a partir das 18h, partindo do 6º RCB e seguindo até o Monumento ao Expedicionário, na Praça Getúlio Vargas.

A tradicional Caminhada Cívica ocorrerá nos dias 6 e 7 de setembro, com início sempre às 13h30min. A ordem dos desfiles será a seguinte:

Dia 6/09 (sábado): Participação de instituições como a Secretaria de Educação, Polos, EMEIS, agremiações e clubes esportivos.

Dia 7/09 (domingo): Pela manhã, às 9h, haverá o desfile militar. A tarde, a partir das 13h30min, o desfile contará com as Secretarias Municipais, APAE, Câmara de Vereadores, Escolas Estaduais, Universidades e outras instituições.

Para a participação das instituições, a data limite para a entrega dos históricos será entre os dias 18 e 22 de agosto. O resultado da ordem dos desfiles será divulgado no dia 27 de agosto.

O encerramento da Semana da Pátria acontecerá no dia 7 de setembro, às 18h, logo após a Caminhada Cívica, no Monumento Expedicionário, na Praça Getúlio Vargas.