Com diesel e gasolina em alta, pesquisa do Procon revela diferença de preços

Segundo os técnicos do Procon foram visitados 17 estabelecimentos no município, com cinco tipo de produtos pesquisados, desde a Gasolina Comum ao Etanol.

A pesquisa revela que nos primeiros 15 dias do mês, o maior preço do litro da Gasolina Comum foi de R$ 7,39. Sendo que apenas um posto pratica esse valor.

A diferença chega a R$ 0,52 em relação ao menor valor da comum que foi encontrada por R$ 6,87. Preço praticado em apenas dois estabelecimentos. Dos 17 estabelecimentos visitados, cinco deles, ofertam o litro da comum por R$ 7,19.

Já a gasolina aditivada de menor preço em Alegrete foi encontrada por R$ 6,89. Preço este, comercializado em dois postos, com a mesma bandeira.

O maior preço do litro da aditivada ficou em R$ 7.39. Valor oferecido em três postos da cidade. A diferença na aditivada entre os postos visitados chegou a R$ 0,50.

A pesquisa do Procon no entanto, conferiu que o menor preço do Óleo Diesel Comum foi de R$ 6,39 e o maior preço em R$ 6,89. Uma diferença de R$ 0,50. Já o Óleo Diesel S10, teve o maior preço do litro em R$ 6,99 e o menor preço em R$ 6,49, também alcançando a margem de R$ 0,50 entre o mais caro e o mais em conta dentro dos 17 estabelecimentos que tiveram seus produtos de combustíveis aferido pelo Procon em Alegrete.

Também foram verificados os preços do Etanol que teve o menor preço em R$ 6,34 e o maior preço do litro em R$ 6,79.