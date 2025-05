Com dificuldade no192 – Saúde de Alegrete estuda alternativas para serviço de ambulância municipal

As tratativas para que Alegrete tenha um serviço municipal de ambulância vem sendo tratada há tempos. Isso com o objetivo de melhorar a agilidade nos resgates sem ter que acessar só o 192, cuja regulação que libera o serviço, em cidades do RS, fica em Porto Alegre.

Essa questão veio, mais uma vez à tona esta semana, depois das tentativas de acessar um 192 para socorrer um idoso caído em via pública em Alegrete. Com a instabilidade para conseguir contato com o serviço do SAMU, cuja regulação é em Porto Alegre que libera os regastes, depois de uma série de perguntas sobre os pacientes a comunidade reclama da demora e solicita ações das autoridades de saúde locais. As equipes só podem agir após a regulação estadual liberar os atendimentos .

Uma das alternativas seria um serviço de ambulância municipal, assunto que será tratado pela Secretaria da Saúde em reunião com prefeito Jesse Trindade na próxima sexta-feira(23).

Enquanto isso, a Secretaria da Saúde de Alegrete informa à comunidade que existem outros números alternativos para acessar o SAMU. Em caso de urgência e emergência, o atendimento do SAMU pode ser acionado também pelos seguintes números alternativos: (51) 3320 0192; (51) 3320 0100; (51) 3382 0600 e (51)3382 0692

É necessário que as pessoas salvem esses contatos e compartilhe com amigos e familiares. Essa informação pode fazer a diferença em um momento importante.