Com forte apoio popular, os alegretenses estão na torcida por Matteus na prova de resistência

Na dinâmica, cada jogador ficou posicionado em uma bancada com um botão. Com bastante atenção, os brothers tinham que apertar o botão apenas em três situações: buzina, faróis ou quando tocasse o sinal. O primeiro a apertar o botão escolhia outro participante para cumprir o circuito junto com o brother que apertasse por último.

Estão na disputa, além do gaúcho Matteus, Deniziane e Marcus. O bate-papo entre os participantes está centrado no cansaço nas pernas e, principalmente, na vontade de ir ao banheiro. Um fato que chamou bastante atenção no período da manhã foi a ajuda que Matteus ofereceu a Vinicius no momento de sair dos obstáculos de bolinhas; a atitude foi amplamente repercutida nas redes sociais como um ato de humildade do alegretense.

Luciane Amaral, mãe de Matteus, relatou que está ansiosa pelo desfecho da prova e ressaltou que o filho não irá desistir facilmente da primeira liderança do programa. “Ele é muito focado e vai fazer de tudo para levar aquele carro para casa,” disse a familiar.

Ao andar pelas ruas da cidade, percebe-se muitos estabelecimentos acompanhando quase que em tempo integral os passos do alegretense na casa mais vigiada do Brasil. O engajamento está bem forte e, nesse ritmo, Matteus vai se sair muito bem no programa, salientou o representante comercial que estava acompanhando o reality.