Com geada, o frio chegou de vez em Alegrete

A mínima registrada no termômetro da ponte Borges de Medeiros foi de 2ºC.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Um leitor do PAT, Cláudio Anacleto, enviou registros da região do Pai Passo com focos de gelo sobre o gramado da propriedade rural. Já Maciel Machado, da região do Caverá, enviou imagens da geada que atingiu a localidade no interior de Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Nas ruas, grande parte das pessoas estava protegida com luvas, toucas e agasalhos mais pesados para enfrentar o frio. A temperatura baixa deve permanecer nos próximos dias e seguir assim até o início do inverno, no dia 20 de junho.