Com goleadas, Palmeiras e Grêmio avançam às semifinais do Efipan

Depois de uma folga geral o 40º Efipan retornou com força total na quinta-feira (30). Dois jogos abriram a fase de quartas de final da competição.

Palmeiras e Paraná abriram a rodada num jogo eletrizante. O Verdão não tomou conhecimento do Paraná e aplicou uma goleada de 4 a 0.

A equipe do técnico Rodrigo Alemão não encontrou dificuldades para avançar as semifinais. Um time sólido tem boas individualidades e o conjunto forte se consolida como uma das melhores equipes da competição. Em mais uma atuação de luxo, o artilheiro Endrick fez mais dois. Ramom e Luis Guilherme em cobrança de falta fecharam a goleada palmeirense em cima do Paraná Clube.

No jogo de fundo o tricolor gaúcho aprontou para cima do Coxa. Mais uma goleada na noite. O 4 a 0, segundo do dia botou o Grêmio na semifinal do Efipan.

A equipe do técnico Allan Barcellos foi premiada com boa atuação do atacante Gustavão. O guri fez três e Amorim fechou a conta amarga para cima do Coritiba. Os paranaenses receberam sua premiação de participação na noite de quinta e deram adeus a 3ª Capital Farroupilha.

O Palmeiras aguarda o vencedor de Defensor e Clube Athletico Paranaense. Já o Grêmio vai encarar o ganhador do confronto entre Internacional e Nacional.

Com ingressos a R$ 3 (geral), R$ 5 setor de arquibancada e R$ 8 Pavilhão a rodada de hoje inicia às 20h, Defensor x Athletico Paranaense e logo após 21h30min, Inter x Nacional.

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Stanrlei