Com grandes atrações, Feira do Livro de Alegrete já tem programação definida

A 44ª Feira do Livro de Alegrete acontece de 30 de setembro a 5 de outubro, na Praça Oswaldo Aranha e Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, com o tema “Do Sul para o mundo – 120 anos de Érico Veríssimo”.

Este ano, a patrona é Eliana Rigol, e os homenageados são os escritores Nelson Carús e Betânia Borges Schmitz, além dos homenageados especiais Cyro e Flora Leães e Ana Lúcia Vargas. A União Operária 1º de Maio será a instituição homenageada.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A edição de 2025 reverencia Érico Veríssimo, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Diversas atividades serão inspiradas na sua obra, e cada espaço da feira terá o nome de personagens marcantes criados pelo autor, como Capitão Rodrigo Cambará (O Tempo e o Vento) e Quitéria Campolargo (Incidente em Antares).

A feira contará com 16 livreiros de várias cidades do estado, além de um palco principal repleto de apresentações de projetos literários de escolas municipais, estaduais e particulares. Já estão confirmados mais de 25 lançamentos de livros, espetáculos teatrais, performances literárias, teatro de rua, saraus e atrações musicais.

Entre os destaques da programação estão o Tributo a Mercedes Sosa, com Tatiéli Bueno, e o show de Nei Lisboa, que encerrará uma das noites de celebração. Outro grande momento será a participação da escritora Fernanda Veríssimo, neta de Érico Veríssimo, em um painel sobre o legado do avô, e a presença do ator global Werner Schünemann, que apresentará o espetáculo “O Continente de Erico Veríssimo”, com leituras ao vivo de trechos da obra do autor.

Além disso, a feira contará com espaços especiais como o Laboratório das Palavras, dedicado a oficinas artísticas e literárias; a Arena dos Painéis, voltada a debates e palestras; o Palco Pocket, para contações de histórias; e o Espaço Cativar, voltado ao público infantil. Projetos como o Pequenos Arteiros, a Confraria Bonelli, o Cine 8D e diversas universidades também integram a programação.

Entre os escritores, artistas e convidados já confirmados estão Lilian Rocha, Alex Riegel, Duda Falcão, Ju Graffunder, DKG Dekilograma, Nathy MC Poeta Desperta, Cacica Kerexu Takua, Matheus Ipaguirre, Athos Beuren, Karina Maia Dick, Richard Serraria, Pedro do Amaral, entre outros.

As inscrições para oficinas e painéis já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo link da plataforma Even3:

👉 https://www.even3.com.br/feiralivroalegrete-615485/

A 44ª Feira do Livro de Alegrete é uma realização do Sistema Fecomércio Sesc e da Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.