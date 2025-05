Com Ibirapuitã em inundação, Defesa Civil age para minimizar riscos em áreas ribeirinhas

Share on Email

Segundo o diretor Adão Roberto, a população ribeirinha está sendo orientada a evitar áreas de alagamento, que incluem trechos dos bairros Ruy Ramos, Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, Tancredo Neves e outras regiões próximas ao rio.

A previsão é de que o Rio Ibirapuitã atinja as primeiras residências a partir das 18h desta terça-feira. “A situação exige máxima atenção e colaboração da comunidade”, destacou Adão.

Após o meio-dia, o nível do rio continuou em elevação. Diferente do período da manhã, quando subia 5 centímetros por hora, passou a subir 15 centímetros por hora. Na medição das 14h15min, o nível atingiu 9,14 metros acima do normal. A Cota de Inundação é de 9,70 metros.

A Defesa Civil, em conjunto com equipes do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), já está nas ruas prestando apoio à comunidade, realizando a retirada preventiva de famílias das áreas mais vulneráveis.

O alerta da Defesa Civil tem vigência até as 10h30 desta quarta-feira, 28 de maio. A população pode entrar em contato pelos telefones (55) 3120-1065, (55) 99158-9544.

Nas últimas 24 horas, já choveu 55 mm na cidade, com um acumulado de 100,4 mm nos últimos dois dias.