Com inscrições abertas, tradicional Rústica do Trabalhador é confirmada para 1° de maio

A largada está marcada para às 8h, no Parque Rui Ramos, e os atletas podem optar por um dos três percursos: 3 km, 5 km e 10 km. Estão disponibilizadas 400 vagas pagantes para os adultos (R$ 30), além de 30 vagas gratuitas para o público Kids, garantindo que as crianças também possam se divertir e participar dessa celebração do trabalho e do esporte.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As inscrições (link abaixo), serão realizadas até o dia 23/04/2025 às 23:59 ou até atingir o limite de 400 inscritos adultos e 30 inscritos Kids. https://sescnet.sescrs.com.br/producao/sescnet/hespeventoseldade.aspx?

Importante salientar que as inscrições kids devem ser efetuadas direto no Sesc. A retirada do kit poderá ser feita pelos atletas das 12h às 20h do dia 30, no Sesc Rua dos Andradas, 71 – Centro, e no dia da prova mediante a apresentação do comprovante de inscrição e documento de identidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Haverá premiação com troféus do 1º ao 5º lugar na classificação geral 3km, 5km e 10km, masculino e feminino e medalhas do 1º ao 3º lugar na classificação por faixas etárias nos percursos kids, 3km, 5km e 10km, masculino e feminino. A maior equipe leva troféu e aqueles que completarem o percurso recebem medalha de participação. Os cinco atletas primeiros colocados na geral, nas provas de 3km, 5km e 10km, automaticamente não participam na classificação de sua respectiva categoria por faixa etária.

Confira os percursos da Rústica do Trabalhador: