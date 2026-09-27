Com jogos de origem africana e indígena, alunos do Waldemar Borges são protagonistas do Festival de Matemática

A EMEB Waldemar Borges de Alegrete marcou presença no V Festival da Matemática, realizado em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), levando a participação e o protagonismo dos alunos do 7º ano.

De acordo com a diretora, Angela Rossi durante o evento, os estudantes apresentaram trabalhos que relacionam a Matemática a diferentes aspectos da cultura, da sociedade e do meio ambiente. Entre os projetos desenvolvidos estão os jogos de estratégia de origem africana e indígena, que possibilitam explorar conceitos matemáticos de forma lúdica, valorizando também a diversidade cultural e os conhecimentos de diferentes povos.

Outro trabalho apresentado foi “Sustentabilidade em Números”, que propõe uma reflexão sobre a presença da Matemática nas questões ambientais. Os alunos também desenvolveram atividades com o tema “Explorando a Matemática no Cotidiano”, demonstrando como os conhecimentos matemáticos estão presentes em situações do dia a dia.

A participação incluiu ainda uma abordagem sobre o impacto ambiental no município de Alegrete, utilizando a Matemática como ferramenta para observar, analisar e compreender dados relacionados à sustentabilidade e ao meio ambiente.

Na parte da tarde, os alunos administram Oficinas de Jogos Indígenas: Jogo da Onça e Africana: Achi e Shisima.

A experiência proporcionou aos estudantes um importante momento de aprendizagem, troca de conhecimentos e socialização dos trabalhos desenvolvidos na escola, mostrando que a Matemática pode ultrapassar os limites da sala de aula e contribuir para a compreensão da realidade.

A EMEB Waldemar Borges celebra o envolvimento dos estudantes e dos profissionais da escola nessa experiência, que valoriza a pesquisa, a criatividade, o protagonismo juvenil e a aprendizagem significativa.