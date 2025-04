Com leitos sempre lotados, UTI Neo de Alegrete mantém a excelência nos serviços

A UTI Neonatal de Alegrete continua sendo referência em atendimento com alta demanda por atendimento a prematuros de toda a região e ainda de cidade distantes, como Palmeira das Missões, Gramado, dentre outras.

A médica pediatra, Dra Marilene Campagnolo, diz que os dez 10 leitos de tratamento intensivo estão sempre lotados, assim como os cinco de cuidados intermediários. Ela diz que a equipe é super treinada para atender os bebês e a UTI é equipada com tudo de melhor para garantir o pleno atendimento.

O serviço busca sempre se equipar com tecnologia de ponta de tudo que venha melhorar o atendimento. E para isso diz a médica, eles tem o respaldo da Santa Casa. E por último, vão receber monitores que vão acompanhar os bebês 24h.

Marilene destacou a Casa de Acolhimento da Mães da Neo, a segunda deste porte no Brasil. É o local ideal para que a mãe possa descansar, se alimente e esteja em condições de acompanhar e dar todo o suporte que o seu filho necessita, pondera a médica . Os pais acompanham direto os seus filhos na UTI Neo Natal e isso ajuda e muito a recuperação desses bebês.

UTI Neonatal de Alegrete

A equipe está com projeto em andamento que é o banco de leite da Neo, porque esse é o principal alimento aos prematuros, salienta a pediatra e para isso estão trabalhando para montar esse banco de leite, porque o leite materno é o principal alimento, principalmente aos prematuros.

A UTI Neo de Alegrete atende bebês prematuros extremos, com com pouco mais de 500 gramas Conforme a médica, mesmo com prematuridade extrema, a maioria vai para casa com morbidade baixa e quase sem sequelas importantes.

A médica lembra que um dos fatores que mais influencia a não prematuridade e um pré Natal bem feito, o que reduz muito as futuras complicações com as gestantes e os bebês. Ela destacou o ambulatório de gravidez de alto risco na Santa Casa de Alegrete, “um grande diferencial neste atendimento”.