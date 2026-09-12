Com mais de 250 inscritos, Brique da Praça acontece neste sábado em clima de pré-Chama Crioula

A Praça Getúlio Vargas, no coração de Alegrete, será novamente ponto de encontro neste sábado (12), com mais uma edição do tradicional Brique da Praça. O evento será realizado normalmente, das 9h às 17h, reunindo expositores, empreendedores, artistas e visitantes em um dos principais espaços de convivência e valorização da produção local.

Tradicionalmente realizado aos sábados, o Brique já faz parte do calendário cultural do município. A cada edição, a praça se transforma em um espaço onde criatividade, gastronomia, artesanato e cultura local se encontram, proporcionando aos visitantes uma oportunidade de conhecer e adquirir produtos feitos por empreendedores da região.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas da Costa, a edição deste sábado será realizada normalmente e terá um significado especial por ocorrer às vésperas da abertura oficial da Semana Farroupilha em Alegrete. No domingo (13), está prevista a chegada da Chama Crioula ao município, dando início à programação tradicionalista.

Atualmente, o Brique conta com mais de 270 inscritos. Embora a participação varie de uma edição para outra, conforme a disponibilidade dos expositores, o número demonstra a dimensão que o evento alcançou ao longo dos anos. Por evento, participam de 50 a 65 feirantes.

Além de ser uma vitrine para os talentos locais, o Brique também contribui diretamente para o fortalecimento da economia do município, estimulando o empreendedorismo, o comércio e a circulação de renda.