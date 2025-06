Com mais de 78 mm nas últimas horas, o Ibirapuitã se aproxima de inundação e já deixa desabrigados

Na manhã desta terça-feira (17), o nível foi de 9m20cm se aproximando da Cota de Alerta (9m70cm). De acordo com o ponto de medição da CPRM em Alegrete situado no bairro Rui Ramos, a precipitação de segunda foi de 32.2mm e nesta madrugada mais 46.6mm. Já o site Climatempo estimou 114mm nas últimas 24 horas.

A Defesa Civil trabalha desde a noite de segunda-feira atendendo famílias nos bairros Dr. Romário, Ibirapuitã, Boa Vista, Centenário, Saint Pastous, Segabinazzi, Nova Brasília, Nilo Soares Gonçalves, Vera Cruz, Capão do Angico, Gamino e Airton Senna que foram as áreas mais atingidos com a chuva torrencial.

O alagamento no município deixou 07 pessoas desabrigadas, num total de três famílias que estão abrigadas no ginásio da Escola Honório Lemes, Zona Leste da cidade. Foram cerca de 30 ocorrências atendidas pela Defesa Civil que auxiliou no carregamento e transporte dos bens materiais para o abrigo, entrega de lona e retirada de pessoas das área afetadas e que corriam risco.

A Defesa Civil mantém plantão para atender a comunidade pelos telefones (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou diretamente com o diretor Adão Roberto pelo 55999566385.