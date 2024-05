Com mais de 98mm de chuva, rio Ibirapuitã deve entrar em cota de atenção em Alegrete

Com o alto volume de água, incluindo cidades da região, o nível do rio que banha a cidade se elevou rapidamente. Ainda próximo da cota de atenção que é fixada em 7,50m. Nesta manhã de sexta-feira, dia 24, às 8h15min o nível alcançou 7,41m, dados da CPRM, que opera com uma estação meteorológica no bairro Rui Ramos, próximo à margem esquerda do rio.

Ainda na noite de quinta-feira (23), por volta das 19h15min, o nível era de 6,49m, durante a tarde o crescimento era de 0,20cm a cada hora, segundo apurou a reportagem junto à Defesa Civil. À meia-noite de quinta o leito havia subido para 6,97m.

Conforme a Defesa Civil nenhuma pessoa precisou sair de casa em virtude da repentina elevação do Ibirapuitã. O órgão público está de prontidão para atender a comunidade, que ainda possui 6 pessoas em um abrigo. A família reside na Promorar, e ainda não teve condições de retornar para casa.

Segundo previsão do site meteorológico Climatempo existe possibilidade da chuva continuar nesta sexta-feira, embora em menor escala (4mm). Até o dia 24, já choveu 253 mm em Alegrete em maio de 2024, o que representa 206% da média normal para o mês. Os dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Para o mês de maio, a média mensal de chuva é de 123 mm na cidade.

A previsão do tempo para sábado é de dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Não chove, porém, as temperaturas variam de de 3ºC a 13ºC. Já para domingo (26)A previsão do tempo para domingo é de Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva.