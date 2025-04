Com mais de R$ 800 mil em apostas, GP Gentil Carlesso terá duas eliminatórias no domingo

Share on Email

O jantar de apostas realizado no Salão do Jockey Club de Alegrete registrou R$ 813 mil. Durante o dia foi apresentado os cinco concorrentes dessa XXXI edição do GP.

Forza Speranza parceria entre Alegrete e Porto Amazonas disparou na bolsa de apostas como favorito. Do Stud Alegrete Baita Chão e do homenageado Henrique Oliva concentrou o montante de R$ 228.500,00. Logo em seguida aparece o cavalo La Vai Bryan parceria entre turfistas de Santo Augusto, Ijuí e Pananbi, que recebeu R$ 227 mil em apostas. Mossberg teve R$ 140.400,00; Mensageira Veloz (R$ 110.500,00), e Mbapeé (R$ 106.600). A renda obtida com o jantar será repassada a Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Neste domingo (27), às 15h30min, de Alegrete e Porto Amazonas, a égua Forza Speranza mede força com a outra égua Mensageira Veloz, representante de Uruguaiana e Passo do Sobrado. Quem cruzar a barreira dos 600 metros na frente avança para a finalíssima de segunda.

A outra eliminatória larga às 16h, os machos La Vai Bryan, Mossberg e Mbpeé disputam quem será finalista ao prêmio de R$ 150 mil e mais 40 mil ao treinador vencedor do GP.

Também haverá mais duas eliminatórias do Grande Prêmio Stud L.F.C. Foram R$ 338.800,00 em apostas. Baronesa Lark com 83 mil e Houston Rocket (R$ 82 mil), são os favoritos.

A primeira eliminatória acontece às 16h30min, Baroneza Lark de São Borja contra Instant Unic de São Francisco de Assis. O outro terno reúne Houston Rocket parceria de Boa Vista do Cadeado e Tupanciretã, Lindt Bonbon parceria de turfistas de Passo Fundo, Carazinho e São José do Ouro e Denver de São Luiz Gonzaga, larga às 17h. A entrada no hipódromo Nilton Bruno Carlesso é gratuita.