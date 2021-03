Com mais dois óbitos, Alegrete chega a 86 mortes pela covid-19

Compartilhe















Mais dois óbitos por Covid-19 foram confirmados nesta quinta-feira (11) em Alegrete. De acordo com a Secretaria de Saúde, trata-se de um homem e uma mulher. Com isso, o município chega a 86 mortes pela doença.

A morte de um homem de 74 anos e de uma mulher de 79 em decorrência de complicações da covid-19, foram registradas pela Secretaria de Saúde do Município, entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta. O paciente internou no último dia 1º de março e a idosa no dia 5. Atualmente, Alegrete contabiliza 6.128 casos confirmados, com 4.646 recuperados, 1.398 ativos, sendo que 1.358 estão ativos em isolamento domiciliar e 45 hospitalizados positivos de Alegrete.

Até o momento, foram realizados 22.182 testes, sendo 15.845 negativos, 6.128 positivos e 209 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.562 pessoas.