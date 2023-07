Com mais frio aumenta a necessidade de doação de cobertas e calçados

O frio aumentou em Alegrete e com ele a preocupação para que ninguém passe frio na cidade. A Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti, diz estar atenta aos que estão com dificuldades de agasalhos. A pasta mantém roupas e calçados junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Avenida Tiaraju. Tudo que é doado e limpo é organizado por tamanhos. Ela disse que estão distribuindo aos bairros e nos CRAS da cidade também.

Como sempre, a maior dificuldade são de cobertores, visto que quando aumenta o frio as pessoas precisam de mais agasalho ainda, comenta. A Secretaria está sempre recebendo agasalho direto na sede de seu prédio da Prefeitura da Praça Getúlio Vargas, nos CAPS e nos locais que mantêm as caixas para arrecadar agasalhos. Importante as pessoas lembrarem para doar calçados em vários tamanhos porque crianças e homens precisam muito, disse Iara Caferatti. Com as última chuvas aumentou a sensação de frio na cidade devido à umidade.