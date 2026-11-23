Com o emprego de maquinário pesado e caminhões, os militares trabalham na retirada de materiais acumulados e na liberação de importantes vias da cidade.

Até o momento, aproximadamente 500 metros cúbicos de entulhos foram removidos, contribuindo para restabelecer o tráfego de veículos e melhorar as condições de deslocamento da população.

As atividades estão concentradas na Avenida Rio Branco e no trecho inicial da Avenida Vaz Ferreira. A operação conta com a participação de cinco organizações militares: 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), de Alegrete; 29º Batalhão de Infantaria Blindado (29º BIB); 27º Grupo de Artilharia de Campanha (27º GAC); 1ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (1ª Cia E Cmb Mec); e 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (2ª Cia E Cmb Mec).

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Para dar agilidade aos serviços, as equipes utilizam uma estrutura composta por três tratores multiuso, três pás carregadeiras, uma retroescavadeira e cinco caminhões basculantes, equipamentos fundamentais para a remoção dos resíduos e a desobstrução das ruas atingidas.

O 12º BE Cmb Bld, sediado em Alegrete, integra a mobilização em apoio aos moradores. Em entrevista, o comandante da unidade, coronel Anderson Félix Geraldo, destacou a atuação dos militares e o suporte oferecido à comunidade diante das dificuldades provocadas pelo fenômeno climático.

A iniciativa busca acelerar a recuperação dos espaços públicos, facilitar a circulação de veículos e pedestres e colaborar para que os moradores possam retomar gradualmente suas atividades cotidianas.

A presença das tropas reforça o apoio do Exército Brasileiro às comunidades atingidas por situações de emergência, colocando pessoal, equipamentos e capacidade operacional à disposição da população.

Fonte: RP do 12º BE Cmb Bld.