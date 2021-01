Com marido desempregado e dois filhos para criar, dona de casa faz apelo dramático por trabalho

Compartilhe















A saga de Michele Gonçalves por uma oportunidade de emprego a fez colocar um desabafo nas redes sociais. Casada e com dois filhos, um de seis anos e outro de 2, ela falou com a reportagem e descreveu a dificuldade em conseguir trabalhar. De acordo com Michele, ela é natural de São Francisco de Assis e há 10 anos está em Alegrete. Neste período, já deixou currículos por vários locais, lojas, mercados, supermercados, entre outros. Alguns, segundo ela, pedem experiência, o que a deixa ainda mais aborrecida pois questiona: como posso ter experiência se não tenho nem ao menos a oportunidade de mostrar meu trabalho?

O desabafo de Michele que expôs a situação nas redes sociais foi em razão de que o esposo também ficou desempregado e, até então, ele era o responsável pelo sustento da família, mesmo com algumas dificuldades eles não passavam necessidade, mas agora a situação é muito diferente, pois ela tem dois filhos – citou.

Nos grupos em que ela colocou o currículo também deixou a seguinte mensagem:

Minhas forças já estão se esgotando, minha esperança já está quase morrendo, só quero trabalhar aqui nesta cidade, que agora é minha, só quero uma chance de mostrar meu trabalho, só uma chance!

Já larguei tantos currículos por ai, qual é o problema ? Minha aparência ? Sou uma pessoa simpática, educada, esforçada, gosto de ajudar, aprendo rápido. Será que não é aqui o meu lugar ?

Não quero ir embora, não quero deixar minha igreja, minha mãe, irmãs, mas eu acho que não tenho outra escolha, Alegrete não está me dando outra escolha.

Experiência eu tenho como babá, cozinheira, de auxiliar de limpeza, de camareira, garçonete, vendedora, sou dona de casa, pra que mais experiência que isso ? Pois em vários outros estabelecimentos é o que ouço, precisa experiência- e eu preciso da oportunidade. – desabafa.

