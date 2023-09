Com muita chuva, Chama Criuola já está na nascente do Ibirapuitã em direção às Três Divisas

O grupo de 10 cavalarianos, da 4ª Região Tradicionalista, que integram a cavalgada que partiu do município de Cristal, desde o último dia 20 de agosto, conduzindo a centelha da chama criuola dos Festejos Farroupilha já percorreu, conforme Adalberto Lima, mais de 510km a patas de cavalo. Ele relata as difuculdades que tiveram nos últimos dias em virtude da chuvarada que enfrentaram no percurso, já em Santana do Livramento.

Nesta terça-feira(5) o grupo entra na estrada do Passo da Guarda, ja em direção ao Município de Quaraí. Roupas molhadas, alguns cavalos já em repouso ( reboques), devido ao longo trajeto que percorreram são algumas das dificuldades que enfrentam, disse Adalberto. Tudo nessa rotina desses 15 dias cavalgando, trazendo à frente as bandeiras e o símbolo do tradicionalismo riograndense. Adalberto diz que teve que remapear alguns trajetos, porque devido à chuva o caminhão não pode passar em algumas das estradas, com sangas cheias.

Ele destaca a acolhida que o grupo tem em cada local que chega, por patrões de CTGS, posteiros de piquetes ou nas Fazendas, numa demonstração de respeito pela nossa tradição e o valor de que cada de nós está dedicando à cultura gaúcha, através da cavalgada conduzindo essa chama crioula- símbolo ardente da Semana dos Festejos Farroupilha. No dia 11 de setembro a chama chega ao Marco das Três Divisas de onde será conduzida por representantes de CTGs da 4ª Região Tradicionalista aos municípios de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra de Quaraí.