Com municipal parado, Liga Alegretense de Futebol 7 pode ganhar melhorias

O crescimento da modalidade de futebol sete foi freada no município em virtude na pandemia do novo coronavírus. Com o campeonato municipal parado, o presidente da Ligas Alegretense de Futebol 7 – LAF7 Felipe Ribeiro, pode ganhar um incentivo que promete expandir ainda mais a modalidade.

A possibilidade do campeão e vice disputarem o campeonato em nível estadual e cobiçar uma vaga no sulbrasileiro de fut7. O árbitro alegretense filiado a Federação Gaúcha de Fut7 Lieber Dorneles, conversou com o presidente Felipe e acenou com a possibilidade.

Uma das ideias do árbitro é o crescimento do esporte a nível local aproveitando o excelente planejamento realizado pela Liga Alegretense no campeonato municipal.

Com 10 equipes de Alegrete e um representante de Manoel Viana, a LAF7 está paralisada e a classificação está embolada. O presidente Felipe Ribeiro é taxativo, não retorna enquanto a situação não estiver controlada. “A gente não pensa em voltar enquanto não tiver tudo tranquilo”, frisou o desportista.

Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná formaram um tríplice aliança e pretende unificar a modalidade com competições nas categorias livre, feminino, base e veteranos.

“A ideia é estimular ainda mais a modalidade em Alegrete, criando possibilidades de participação além do citadino. Queremos o crescimento num todo do futebol 7”, explicou o árbitro Lieber Dorneles.

Júlio Cesar Santos Foto: LAF7