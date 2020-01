Com o fim do relacionamento homem inconformado agride a ex-companheira

No início da tarde de segunda-feira(20), a guarnição da Brigada Militar recebeu a denúncia de que um homem estaria agredindo a companheira, em via pública, no bairro Rui Ramos.

No endereço os policiais constataram que o indivíduo conhecido como Teta, de 21 anos, havia agredido, no interior da casa, a ex-namorada de 23 anos. A mulher disse aos policiais que ela terminou o relacionamento no dia anterior, porém, o acusado não aceitou o fim. Desta forma, foi até a residência e a agrediu na cabeça com um pedaço de madeira, além de um mordida no lado esquerdo da face e um soco no olho direito. A vítima apresentava uma lesão no rosto e foi conduzida à UPA. Teta também apresentava um corte no supercílio, a ex teria o agredido com um tijolo, em legítima defesa. Os dois passaram por atendimento médico e foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Em contato com autoridade policial foi determinado registro simples. A vítima solicitou o pedido de medidas protetivas.