Com o preço do tomate em alta, pesquisa do Sindicato revela valor da cesta básica

Em mais uma pesquisa feita por dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete, é possível comparar os preços nos 5 principais supermercados de rede da cidade.

O trabalho feito pelos sindicalistas Roni Marteganha e Jader Saldanha Rios, traz números detalhados dos itens de uma cesta básica nominada pela Instituição.

A cesta básica mais cara de Alegrete continua sendo no Nacional. Em relação ao mês passado houve uma suba de quase Cinco Reais no valor total da lista. Em outubro o Nacional apresentou o valor de R$ 260,46 e figurou com a lista de menor valor entre os produtos de higiene (R$ 9,46).

No entanto, a Ecomix figurou na lista como o estabelecimento de valor mais baixo na cesta básica de outubro. O atacarejo teve o valor total de R$ 232,90. O Baklizi (3º), teve a cesta em outubro no valor de R$ 244,28 e comercializa a lista de materiais de limpeza mais em conta (R$ 31,45). A Peruzzo ficou na quarta posição com uma cesta avaliada em R$ 245,07 e apresentou a lista de materiais de higiene mais cara (R$ 11,67).

Em 2º no mês de outubro, a Rede Vivo que em setembro liderou como o supermercado mais barato. A Vivo tem a cesta orçada em R$ 239,13 e possui a mais cara lista de materiais de limpeza (R$37,64).

Entre os itens que chamam a atenção na cesta, aparece o quilo do tomate que foi encontrado por R$ 12,50. O pacote de 5kg de arroz custa R$ 18,50 e o açúcar por R$ 19,95. O quilo da carne de paleta mais caro foi encontrado por R$ 28,99 e um pote de margarina 500gr custa R$ 9,19.

Para o consumidor atento que prefere pesquisar antes de ir às compras, vale a pena conferir a listagem dos produtos com seus respectivos valores.

Cesta básica do STIAA outubro

Cesta básica STIAA outubro 2

Foto: Alair Almeida