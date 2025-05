Com os danos significativos causados pelo temporal, aulas do IFFar em Alegrete continuam suspensas

As redes elétrica e de internet foram totalmente comprometidas, com postes e fios derrubados, além de danos ao sistema de energia solar. Devido a isso, a direção do campus do IFFar suspendeu as aulas até quinta-feira (15).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A diretora Mirian Marchezan Lopes informou que o temporal destruiu telhados e comprometeu salas de aula e laboratórios, além de causar perdas em mobiliário e equipamentos — com destaque para os danos à moradia estudantil. Também foram registrados prejuízos em insumos agrícolas, como sementes e rações, e o rompimento de cercas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Em relação aos animais, o levantamento ainda está em andamento. No entanto, entre os bovinos de corte, até o momento já foram encontrados três vacas e três bezerros mortos sob árvores caídas.