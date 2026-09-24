Com previsão de El Niño alguns produtores se antecipam na semeadura de arroz em Alegrete

Um dos principais produtos da economia de Alegrete- a cultura do arroz diminui a área de cultivo aqui no Município. A informação é do 9º Nat do IRGA . Dos mais de 50 mil hectares que já foram cultivados em anos anterior, agora em 2026, a previsão é de semeadura em uma área de 48.344ha. Até o momento apenas 4,5% deste total foi semeado.

O técnico agrícola do IRGA, Nilton Oliveira, diz que com a previsão de El Nino muitos produtores optaram por iniciar mais cedo este trabalho, o que pode diminuir as janelas de semeadura dos próximos meses. Informou ainda que este trabalho de semeadura do arroz, aqui em Alegrete, normalmente inicia a partir de 20 de setembro, mas com um ano que será atípico em relação a chuvas, a partir deste mês de setembro alguns se anteciparam.

Foto IRGA- Região do Guassu Boi em Alegrete

A produção de arroz representa cerca de 19% a 23% do PIB (Produto Interno Bruto) do município de Alegrete, variando conforme a safra e os preços de mercado. Em termos mais amplos da economia local, a agropecuária como um todo responde por 39,4% do valor adicionado bruto municipal. O cultivo de arroz divide espaço de destaque com a soja e a pecuária bovina, colocando a cidade frequentemente entre os maiores PIB’s agropecuários do Rio Grande do Sul. O município cultiva mais de 48 mil hectares de arroz e figura de forma consistente entre os maiores produtores do estado.

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