Com problemas na caixa, famílias do Jacaraí, interior de Alegrete estão sem água há cinco meses

Conforme a direção da Associação de Moradores do Jacaraí, liderada por Maria Elizia Lopes Kaplan, ela encontrou um problema elétrico quando foi fazer a leitura do relógio da RGE. Desde então, a bomba que enche a caixa não funcionou mais. No último dia 24 de março foi solicitado a visita da empresa para avaliar o problema, e segundo essa moradora da localidade teria sido causado por problemas na rede da RGE.

Com ajuda da Defesa Civil de Alegrete a líder daquela comunidade rural buscou agilizar o processo para a retomada da regularização do poço artesiano, cuja bomba está queimada com prejuízo para a distribuição da água aos moradores. Foi contatado com a RGE que agilizou a avaliação técnica e fez um laudo da situação que confirmou a origem do problema foi na rede elétrica. Foi solicitado orçamentos para a indenização a qual foi verificado junto ao comércio local e encaminhado à RGE.

O problema segundo a moradora é que ela fez dois orçamentos e entregou, só que não foi aceito e já são seis meses em que a comunidade daquela localidade está usando e consumindo água de uma cacimba. “As vezes a água está escura, mas é a que temos. Meu medo é com a chegada dos meses mais quente e esse problema não ser resolvido”, relata.

A reportagem entrou em contato com a RGE que esclareceu a situação. A empresa estava aguardando os orçamentos, após o envio da carta pendência, mas até o momento não recebeu. Com isso, o processo dela acabou sendo indeferido. -O caso na primeira instância não vai ser mais possível. Explica a concessionária que como o prazo expirou, ela não consegue ingressar com a mesma data e os mesmo equipamentos.

O diretor da Defesa Civil Adão Roberto, lamentou o ocorrido. “Fizemos o trâmite inicial da documentação e o processo não foi cumprido. Existem normas e não foram cumpridas, infelizmente”, destacou.

No entanto, a Defesa Civil já está em contato com os moradores para buscarem ingresso via Defensoria Pública para que o problema seja resolvido de forma imediata.

“Com o último temporal, quase perdemos a caixa que está vazia. O vento balançou ela e graças a Deus tínhamos amarrado os lados”, resigna-se Maria Kaplan.