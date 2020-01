Com proximidade da safra, Prefeitura intensifica manutenção de estradas

A demanda constante na manutenção das estradas do interior, agora já visando o escoamento da safra de arroz, faz com que a Secretaria de Infraestrutura mantenha quatro equipes trabalhado no interior de Município.

O secretário Jetter de Souza informa que o trabalho está concentrado nas estrada do Silvestre, Cascata em direção ao Tigre, no Rincão de Miguel, Angico em direção ao Rincão da Chácara.

Nos tivemos em reunião com Associação dos Arrozeiros informando do trabalho e solicitamos que nos comuniquem as necessidade mais emergenciais que vamos atender.

Ele informa que a próxima estrada que vai receber a manutenção é a do Cerro da Sepultura e Caverá.