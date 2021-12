Com revólver em punho, homem coloca cano da arma na boca da ex- mulher

Share on Email

Homem ameaça ex-companheira com arma em punho. Ele colocou o cano de um revólver na boca da vítima.

Segundo informações, a mulher teve um relacionamento de cerca de 14 meses com o indivíduo e está separada há mais de 4 meses. No início desta semana, ela estava, em casa, na companhia dos filhos, no bairro Renascer.

Em determinado momento, o acusado chegou no endereço e estava tranquilo, até questionar se a vítima iria retornar para outro Município, onde atualmente trabalha e reside.

Assim que respondeu que iria, o homem passou a ficar agressivo e a ameaçou com o revolver apontando e colocando o cano em sua boca. Ele teria a ameaçado de morte.

Na sequência, quebrou vários objetos no interior da casa e o celular da vítima. Antes da Brigada Militar chegar ao local, o acusado fugiu. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia pelos policiais militares, ela solicitou Medidas Protetivas contra o acusado.