Com risco de volta do sarampo no RS, crianças de Alegrete estão dentro da meta de vacinação

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul lançou um plano emergencial para intensificar a vacinação contra o sarampo em 35 municípios que possuem alto risco para a reintrodução do vírus do sarampo. De acordo com a pasta, a medida foi motivada pela confirmação de de um caso importando da doença na capital gaúcha.

A enfermeira Juliana Michael do setor de imunizações da Secretaria da Saúde de Alegrete informa que a cobertura vacinal para crianças está na meta preconizada- 95%.

Ela lembra que o importante é todo mundo conferir o seu cartão de vacinação. A informação é que até os 29 anos todos devem ter duas doses de tríplice viral e dos 30 aos 59 anos 1 dose desta vacina.

As ESFs do Município com sala de vacina oferecem aplicação de imunizantes, por isso não há desculpa para que os pais ou responsáveis pelos filhos não façam as vacinas para evitar sarampo, gripe e outras doenças