Com samba, pagode, vaneira e circo, fim de semana recheado de atrações em Alegrete

No primeiro fim de semana do mês de junho, Alegrete contará com uma diversificada grade de programações. Desde pagode, samba, vaneira e circo, o Município contará com atrações variadas.

Logo no começo de sábado (7), acontece mais uma exposição dos produtores familiares na Praça Getúlio Vargas. Um espaço voltado para a comercialização de produtos de origem orgânica à disposição dos alegretenses.

Além disso, no segmento da velocidade, acontece o Sul Americano de carros no Racing Park. Haverá participantes de diversas localidades que prometem agitar o cenário do automobilismo no “Baita Chão”.

No período da noite, a escola Rosas de Ouro promove um super evento no clube Caixeiral. A partir das 22h, Ito Melodia, irá sacudir a comunidade carnavalesca em mais uma festa inesquecível para os amantes do bom Carnaval.

No Clube Juventude, é hora de vestir o chapéu e a bombacha e curtir uma vaneira de fundamento com os “Gigantes da Vaneira”. Sandro Coelho e Gabriel Expresso, prometem sacudir os alegretenses em mais um evento da GM Eventos e LG Produções.

Além disso, a partir das 16h ocorre mais uma sessão do Circo Fantástico. Serão três apresentações, 16h, 18h e 20h30min e todos estão convidados para comparecer ao local próximo ao Stock Center. É a primeira vez que o Circo Fantástico vem ao Município.

No domingo (8), a tradicional “Esquina do Samba” retorna com os pagodes em Alegrete. A casa irá realizar um evento no Rancho Novo a partir das 17h. O grupo Virou Zueira vem para fazer o melhor do pagode no Município.