Com show, churrasco e futsal, fim de semana está repleto de atividade para a população

Serão dois dias com diversas atividades que contemplam várias áreas do Município que movimentam o cenário cultural de Alegrete.

Neste sábado (3), o dia já começa com uma programação gastronômica. No CTG Amizade de Vasco Alves, ocorre a 25ª Edição do Churrasco no Couro. Uma atividade tradicional que leva centenas de pessoas para degustar um produto nobre dos gaúchos.

No período da noite, a partir das 19h30min, o Real Alegrete entra em quadra pela partida de estreia na Série Prata de Futsal. O jogo acontece no ginásio da Arena Esporte e Lazer e a entrada será cobrada no valor de R$ 10,00. O time alegretense enfrenta a forte equipe da Ser Itacurubi.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

No Rancho Beer é vez do grupo Geração a partir das 22h. Muito bailão e música tradicionalista promete sacudir os apaixonados por uma boa dança. Além disso, no Piquete Candeeiros Paz, o grupo Vistaço chega para movimentar em mais um show em Alegrete.

No domingo, acontece mais uma edição do campeonato do Bairro Santo Antônio de Fut 7. Além disso, é tradicional os alegretenses irem até à Praça dos “Patinhos” para tomar aquele chimarrão nos dias ensolarados e as crianças brincarem no gramado da localidade.