Com show de Papas da Língua, Prefeitura confirma data e atrações do FAC 2025

A prefeitura de Alegrete por meio da secretaria de educação, cultura, esporte e lazer em parceria com Sesc, anunciou as atrações que irão abrilhantar as três noite do Festival Alegretense da Canção em 2025 no largo do Centro Cultural.

A atividade será de 14 a 16 de novembro na localidade já reconhecida por todos os alegretenses. O show de abertura do primeiro dia ficará a cargo do Samba de Moça, um grupo totalmente composto por mulheres que promete apresentar o melhor do samba do Município.

No dia 15, Zuli- especial Elton Jhon será atração na segunda noite do FAC. Fechando à noite, Duca Leindecker vai concluir mais um dia festival. No terceiro dia, a banda Rota 290 faz a abertura e nada mais nada menos que Papas da Língua encerra as festividades do Festival Alegretense da Canção.

Segundo o secretário de educação, cultura, esporte e lazer, Rodrigo Guterres, não se tem uma data exata para o começo das inscrições do FAC, porém, mais certo que será após os Festejos Farroupilhas que acontecem no mês de setembro. Em breve, mais informações serão repassadas por meio do site da Prefeitura de Alegrete.

Fonte: Prefeitura Alegrete