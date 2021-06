Com tampas quebradas, bocas de lobo dificultam acessibilidade em alguns locais de Alegrete

Compartilhe















As bocas de lobo, em várias partes da cidade, são um problema em Alegrete. Ou elas não têm tampa ou estão com as coberturas quebradas. Muitas bocas de lobo estão entupidas, porque as pessoas jogam até garrafas pets e outros tipos de lixo nesses locais e isso, principalmente no centro, faz com que a água não escoe e provoque alagamentos em dias de chuva forte.

A presidente da Associação dos Arrozeiros, Fátima Marchezam registrou uma em frente à Santa Casa de Alegrete que está com a tampa quebrada e dificulta, inclusive, a acessibilidade e manobra de quem tem que andar de cadeira de rodas.

Ela disse que essa é uma das que apresentam problemas e que acredita que as bocas de lobo devam passar por manutenção.

O secretário de infraestrutura, Mario Rivelino Soares, disse que sabe que existem muitas quebradas e realizam o trabalho conforme a disponibilidade de pessoal, porque a equipe é bem reduzida e são muitas demandas na área de infraestrutura de Alegrete.

Vera Soares Pedroso