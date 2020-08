Com um servidor, IPE atende mais de 40 pessoas por dia

Compartilhe











A agência do IPE de Alegrete, em sala do prédio do antigo Fórum, de acordo com o Cordenador Regional, Anélio Sanchotene Cardona, é a única que atende em todo o RS.

Uma média de 45 pessoas são atendidas, por dia, no IPE de Alegrete. O trabalho vem sendo feito, por agendamento, devido à pandemia e por isso filas se formam no corredor com usuários que querem agilizar algum serviço.

Em Alegrete são três servidores, porém, agora somente o coordenador está atendendo.

As principais demandas, de acordo com Cardona, são: cartão do estudante, renovação de pensão, reembolso de anestesias,ingresso de netos.

-Nós somos a única agência do RS que está atendendo presencialmente, porque tudo esta sendo online e isso acarreta milhares de e.mails para analisar e dar solução em todo o Estado, considera.

Ele diz que grande parte dos servidores do IPE estão no grupo de risco e por isso não atendem ao público.

O trabalho aqui em Alegrete é feito por agendamento para evitar que mais de uma pessoa entre na sala e que todos devem estar de máscara e manter o distanciamento, observa Anélio.

Esse trabalho tem rendido a gratidão de usuários do IPE, em Alegrete, que vão até a casa do coordenador levar presentes como forma de gratidão, já que agiliza as demandas em plena pandemia em que muitos serviços públicos estão parados.

Outro dia o presidente do IPÊ, Guilherme Kliman ligou para mim pedindo ajuda sobre uma questão, porque disse que quase não tem ninguém trabalhando e precisava resolver uma questão, comentou o coordenador de Alegrete.

Vera Soares Pedroso