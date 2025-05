Com vaneira, padel e carreta; confira os eventos do fim de semana em Alegrete

Neste fim de semana, em Alegrete, mais uma programação de eventos vai abranger diversos segmentos da sociedade. Muita música, esporte com o padel e a movimentada carreta Brinca D+ que vem levando um bom número de pessoas ao veículo de entretenimento.

O 1º Torneio Internacional Match Point Padel vai oferecer uma premiação de R$ 25 mil na categoria Open. Presença confirmada de padelistas da Argentina, Uruguai e Brasil. Estarão em Alegrete, jogadores do Premier, antigo WPT e também atletas Jogadores do A1, que disputam o circuito considerado prévia para o Premier. Os jogos começaram na última quinta-feira e vão até domingo.

Neste sábado à noite, é a vez de Grupo Bailaço sacudir os alegretenses com o melhor da vaneira. A festa acontece no clube Juventude e é produzida pela GM evento e LG Produções e promete sacudir os alegretenses com hits “chicletes” do momento. O baile começa a partir das 23h59min.

Ainda no fim de tarde, a carreta Brinca D+ estará circulando pelas ruas da cidade. Nos últimos dias, um público bem considerável pôde desfrutar da estrutura e da animação dos integrantes do veículo de entretenimento e promete agitar ainda mais neste fim de semana em Alegrete.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica. O primeiro encontro de Food Truck ocorrerá no Clube 7 de Setembro com entrada pela rua Barão do Amazonas e será de caráter gratuito. No sábado (17), as atividades começam a partir das 17h com algumas atrações musicais e perdura até às 2h da manhã de domingo.

No domingo (18), as escolas de samba, Unidos dos Canudos, Rosas de Ouro irão se apresentar com suas respectivas baterias. Para fechar à noite, Lieber Oliveira fecha o evento com seu pagode na primeira edição do 1º Encontro de Food Truck.