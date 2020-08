Comandante da 3ª Divisão de Exército visita Batalhão Logístico em Alegrete

Compartilhe











O 10º Batalhão Logístico passou por uma inspeção do Comandante da 3ª Divisão de Exército na última sexta-feira (14).



Alegrete recebeu pela primeira vez a visita do Comandante da 3ª Divisão de Exército – “Divisão Encouraçada”, General de Divisão Hertz Pires do Nascimento, acompanhado do Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada – “Brigada Charrua”, General de Brigada Jayro Rocha Júnior.

O Batalhão – “Marquês do Alegrete”, apresentou ao Comandante da 3ª DE, o grande comando operacional que enquadra a 2ª Bda C Mec. Um dos objetivos da visita foi destacar as potencialidades do Batalhão na prestação do apoio Logístico de Manutenção, Suprimento e Transporte em prol de suas organizações militares apoiadas.

O General Hertz e sua comitiva percorreu a unidade militar e verificou as estruturas de manutenção do Batalhão, conhecendo os trabalhos de manutenção das Viaturas Guarani e os planejamentos de aquisições de peças e insumos de manutenção em curso, que resultarão em expressivo aumento no índice de disponibilidade da frota de viaturas da 2ª Bda C Mec.

Durante a inspeção o Comandante da Divisão Encouraçada, ainda, verificou o nível de eficiência logística da tropa do Dez de Ouro na execução de suas atividades.

Júlio Cesar Santos Fotos: 10º BLOG