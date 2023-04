Comandante do 6º RCB Gustavo Lopes da Cruz recebe o título de Cidadão Alegretense

Os depoimentos em vídeo institucional projetado na sessão solene, corroboram a justiça da homenagem, todos ressaltando o enorme apreço do militar pela nossa terra.

A proposição do vereador Moisés Fontoura foi acolhida por unanimidade e, além do presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, estiveram presentes as vereadoras Firmina Soares e Dileusa Alves, assim como os vereadores Bispo Ênio, Anilton Oliveira, Cleo Trindade e Itamar Rodrigues.

O Executivo se fez representar pelo vice-prefeito Jesse Trindade. Lideranças da comunidade estiveram prestigiando Lopes da Cruz em grande número, como o presidente da CAAL, José Alberto Ramos, do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes, e da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Thompson Flores. O Centro Empresarial esteve representado pelo jornalista Nilson Gomes. O juiz Rafael Borba marcou presença, assim como a promotora Rochelle Jelinek, representando o Ministério Público.

Destaque para a presença do general de Brigada Willian Kogi Kamei, que recebeu uma homenagem, em justificada quebra de protocolo, quando o presidente Luciano Belmonte e o vereador Moisés Fontoura entregaram um certificado de reconhecimento aos serviços prestados pelo militar.

A comunidade militar compareceu em peso: major Tiago Martins, do 10º Blog, major Teixeira Neto, do 12º BE Comb, capitão Holanda, da 2ª Cia MEC, capitão Neto, da 12ª Cia Com, e tenente coronel médica Rosimeire Paiva, diretora do HGU, entre outros.

O homenageado da noite, tenente coronel Lopes da Cruz fez um depoimento cheio de significados, onde pontuou a importância da sua trajetória como militar na sua formação, exaltando a importância da família. Presentes a esposa Shila Bofill Lopes da Cruz, as filhas Maria Antônia e Maria Catarina, assim como a mãe do militar, Maria Valdete.

Foi uma noite de reconhecimento e confraternização. Uma noite em que a Câmara Municipal foi a porta-voz da comunidade em um muito obrigado a uma liderança que tem feito a diferença em Alegrete, seja na sua atuação como militar, assim como pelas relações que aqui estabeleceu.

Fotos e Fonte: assessoria CMA