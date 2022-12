Comandante-geral da Brigada Militar atira em carro após suspeitar que seria assaltado

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Claudio dos Santos Feoli, se envolveu em uma confusão no trânsito neste domingo (4), na zona sul de Porto Alegre. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

De acordo com a Polícia Civil, um procedimento policial será instaurado e remetido à Justiça. Devem ser ouvidas testemunhas, e imagens de câmeras serão buscadas.

Feoli conversou com a reportagem da RBSTV. Segundo ele, por volta das 19h, passava pela Avenida Tramandaí quando uma Amarok preta passou por ele em alta velocidade, fechando os demais carros. Ele teria respondido a situação com um sinal de luz. Instantes depois, já na Avenida Coronel Marcos, o condutor da Amarok teria freado, dado ré e batido no carro do coronel.

De acordo com o relato do comandante, o motorista fez menção de repetir o movimento e bater novamente, momento no qual ele desceu do seu carro e atirou “contra os pneus” dos veículos da frente. O motorista, então, teria fugido.

“Jamais imaginei passar por uma situação como essa. Eu acredito que era uma tentativa de assalto, algo comum de ocorrer dessa forma. Foi tudo muito rápido. Não era possível ver a quantidade de pessoas que estavam no outro veículo por causa da película, podendo inclusive ser várias pessoas no carro se fosse roubo”, conta.

Feoli detalha que, por segurança, foi com o seu carro até a esquina das avenidas Otto Niemeyer e Wenceslau Escobar, onde havia uma viatura da Brigada Militar parada fazendo policiamento. No local, um homem teria testemunhado que viu a situação. Depois, o coronel registrou ocorrência no Palácio da Polícia. Ele entregou a sua arma para que seja periciada.

O outro carro envolvido no episódio foi encontrado dentro de um condomínio na Avenida Otto Niemeyer, na mesma região.

Por Vitor Rosa, RBS TV